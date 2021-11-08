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Sosyolojik ne demek, TDK'ya göre Sosyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sosyolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sosyolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sosyolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sosyolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sosyolojik ne demek, TDK'ya göre Sosyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyolojik ne demek? Sosyolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyolojik kelimesi. Peki sosyolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyolojik nedir, sosyolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SOSYOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sosyolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sosyolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplum bilimsel

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