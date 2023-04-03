Sota Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Ueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sota Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sota Ueda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.