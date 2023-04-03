Sota Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Ueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sota Ueda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sota Ueda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sota Ueda 10 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sota Ueda Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Sota Ueda'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sota Ueda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sota Ueda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sota Ueda şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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