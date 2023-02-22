Sotirios Kokkinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sotirios Kokkinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sotirios Kokkinis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sotirios Kokkinis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sotirios Kokkinis 11 Temmuz 2000 tarihinde Preveza şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Σωτήριος Κοκκίνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sotirios Kokkinis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus on Football BV yapmaktadır. Sotirios Kokkinis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sotirios Kokkinis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sotirios Kokkinis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sotirios Kokkinis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sotirios Kokkinis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sotirios Kokkinis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında VVV/Helm. Youth

1 Temmuz 2014 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2016 yılında VVV-Venlo U17

1 Temmuz 2017 yılında VVV U19

1 Temmuz 2019 yılında VVV-Venlo U21

1 Temmuz 2020 yılında Willem II U21

19 Ocak 2021 yılında Ergotelis

11 Temmuz 2022 yılında Ionikos Nikeas

1 Ocak 2023 yılında PAE Chania

Sotirios Kokkinis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sotirios Kokkinis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SF Broekhuysen (2006-2007), SV Straelen (2007-2008), Borussia Mönchengladbach (2008-2010), VVV-Venlo (2010-2014), FC Schalke 04 (2014-2016), VVV-Venlo (2016-2019)

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