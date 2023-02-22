Sotirios Ragias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sotirios Ragias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sotirios Ragias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sotirios Ragias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.