Sotirios Ragias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sotirios Ragias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sotirios Ragias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sotirios Ragias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sotirios Ragias 16 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σωτήριος Ραγιάς şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sotirios Ragias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sotirios Ragias'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Sotirios Ragias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sotirios Ragias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ağustos 2022 yılında Panetolikos
Sotirios Ragias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sotirios Ragias şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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