Sotiris Ninis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sotiris Ninis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sotiris Ninis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sotiris Ninis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sotiris Ninis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sotiris Ninis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sotiris Ninis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sotiris Ninis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sotiris Ninis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sotiris Ninis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sotiris Ninis 3 Nisan 1990 tarihinde Himara şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σωτήρης Νίνης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sotiris Ninis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sotiris Ninis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sotiris Ninis'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sotiris Ninis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sot_ninis?lang=cs

http://www.facebook.com/sotirisninisofficial

Sotiris Ninis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sotiris Ninis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sotiris Ninis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sotiris Ninis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Aralık 2006 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2012 yılında Parma

31 Ağustos 2013 yılında PAOK

30 Haziran 2014 yılında Parma

22 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında Panathinaikos

18 Ocak 2016 yılında RSC Charleroi

9 Ocak 2017 yılında KV Mechelen

11 Eylül 2017 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2018 yılında H. Ashkelon

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Ağustos 2020 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında PAS Giannina

Sotiris Ninis kimdir

Sotiris Ninis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sotiris Ninis şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Apollon Smyrnis, AO Pathiakakis

Sotiris Ninis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 18 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sotiris Ninis nereli

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