Sotiris Tsiloulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sotiris Tsiloulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sotiris Tsiloulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sotiris Tsiloulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sotiris Tsiloulis 14 Şubat 1995 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σωτήρης Τσιλούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sotiris Tsiloulis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tigerjumpsports LTI yapmaktadır. Sotiris Tsiloulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sotiris Tsiloulis'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sotiris Tsiloulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sotiris Tsiloulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sotiris Tsiloulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sotiris Tsiloulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dotieas Agias

4 Ağustos 2014 yılında PS Serres

6 Ağustos 2015 yılında PAS Lamia

12 Ocak 2016 yılında Anag. Karditsas

18 Temmuz 2017 yılında Ap. Larisas

1 Temmuz 2018 yılında Panionios

1 Eylül 2020 yılında Apollon Smyrnis

12 Temmuz 2022 yılında PAS Lamia

Sotiris Tsiloulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sotiris Tsiloulis şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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