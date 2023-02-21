Soufiane Drame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Drame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Drame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane Drame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane Drame 27 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.Gerçek adı da Soufiane Dramé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane Drame Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Soufiane Drame'nin FK Teplice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soufiane Drame Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane Drame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soufiane Drame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane Drame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2016 yılında Slovacko B

22 Şubat 2017 yılında Vitkovice

30 Haziran 2018 yılında Slovacko

3 Ağustos 2018 yılında Karvina

9 Ağustos 2019 yılında 1.FK Příbram

31 Temmuz 2020 yılında Karvina

1 Temmuz 2022 yılında Teplice

Soufiane Drame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane Drame şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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