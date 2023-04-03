Soufiane Gharghaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Gharghaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Gharghaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Soufiane Gharghaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Soufiane Gharghaye 15 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Soufiane Gharghaye Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Soufiane Gharghaye'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Soufiane Gharghaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Soufiane Gharghaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Soufiane Gharghaye şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.