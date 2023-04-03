Soumaila Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soumaila Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soumaila Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Soumaila Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Soumaila Sylla 15 Mart 2004 tarihinde Ivry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. Fransa,Gine uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Soumaila Sylla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EDTE SMA yapmaktadır. Soumaila Sylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Soumaila Sylla'nin Stade Reims B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Soumaila Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Soumaila Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Stade Reims B
Soumaila Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Soumaila Sylla şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Soumaila Sylla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U18 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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