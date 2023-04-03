Soumaila Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soumaila Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Soumaila Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soumaila Sylla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.