Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!

Bu gün sosyal medyaya düşerek viral olan Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşüne polis el koyarak kişileri göz altına aldı. Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın karakolda verdikleri ifade şok etti "Kavga etmedik spor müsabakası yaptık" diye ifade verdiler.

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Bir birlerine sosyal medya üzerinden meydan okuyarak kavga için randevulaşarak kavga eden ve bu görüntüleri sosyal medyada viral olan Cebeci ve Kazgan'ın emniyetteki ifadelerinde "Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık" dediği öğrenildi.

TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAYA EL KOYDU

Dün boş bir arazide kavga eden ve o onları da sosyal medyadan paylaşan vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan hakkında polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alınan isimler birbirinden şikayetçi olmazken, iki ismin de ifadelerinde "Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık" dediği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ EVRAK HAZIRLANACAK

Savcılık ise olayla ilgili evrakın hazırlanmasını, evrakın tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmesini talep ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Fenomen ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı. Birbirlerine düelloya davet eden ikili, kavga etti. Kanlı biten kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından son buldu.

İki sosyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın tartışması kanlı bitti! Görüntüler sosyal medyanın gündeme bomba gibi düştüİki sosyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın tartışması kanlı bitti! Görüntüler sosyal medyanın gündeme bomba gibi düştü

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