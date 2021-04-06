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  3. Soygun girişiminde bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Soygun girişiminde bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul'da 5 kuyumcuyu soymaya çalıştığı ve yapılan soygun girişimleri sırasında 3 kişiyi yaraladıkları iddia edilen şüphelilerin 2'si tutuklandı.

Soygun girişiminde bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde 11 Şubat 2020 ile 26 Mart 2021 tarihleri arasında 5 kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan ve bir kişinin bıçakla, iki kişinin de silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 suç kaydı olan Mukayam E. (55), 9 suç kaydı olan Harun S. (36) ve 2 suç kaydı ile "aranma" kaydı olan Hasan A'yı (66), gözaltına aldı.

Hasan A.'nın evinde yapılan aramada, susturucu takılı tabanca, mermi ve şarjör ile sahte kimlik bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Harun S. ve Hasan A. tutuklanırken Mukayam E. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Soygun girişiminde bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Soygun girişiminde bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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