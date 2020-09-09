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  3. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.

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