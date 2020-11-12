Soyunma kabininde 'röntgenci sapık' şoku! Dünyaya rezil etti

ABD'de yaşanan skandal olayda, Macey Leap adında bir kadın, alışveriş için mağazaya girdikten bir süre sonra eline aldığı üst ve kot pantolonları denemek için altı boş soyunma kabinlerinden birine girdi.

YÖNTEMİ PES DEDİRTTİ

Fakat üstünü değiştirdiği sırada yandaki kabinin alt kısmında bir cep telefonunun kamerasının ona dönük olduğunu fark etti. Şaşkınlık içindeki Macey, bir adamın ayakkabısına cep telefonunu sıkıştırarak kendisini görüntülendiğini fark etti.

DÜNYAYA REZİL ETTİ

Yaşanan olayı kayda alan genç kadın "Bir adam soyunma kabininde beni kayda alıyor" paylaşımıyla popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta görüntüleri paylaştı. Görüntüler 16 milyon izlenme aldı. Şans eseri Macey, henüz hiç üstünü değiştirmeden durumu fark etmişti.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Bu olay, çevredeki mahallelerde bir adamın kadınları ürküterek takip ettiğine dair haberlerin yayılmasından sonra yaşadığı için bazıları iki olayın sapığının da aynı kişi olduğu düşünülüyor.