'Soyunuz kurusun!' diyerek tepki gösterdi! Şort giyen genç kıza sözlü saldırı

Şebnem Tüfekçi adlı genç kız, şort giydiği için kendisine tepki gösteren ve sözlü saldırıda bulunan kişinin videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü esnada yanına yaklaşan şahsın, genç kıza ve babasına hakaretler yağdırdığı görüldü. Şort giydiği için Tüfekçi'ye tepki gösteren şahıs, hakaretler yağdırdı:

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Tüfekçi, videodaki şahsa, şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtirken, şahıs, "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık veriyor. Diğer yandan Tüfekçi, şort giymesine ailesinin bile karışmadığını, videodaki şahsın hiç karışma hakkı olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine şahıs, Tüfekçi ve babasına hakaret yağdırıyor.

Diğer yandan söz konusu video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, videoyu paylaşarak, şahsın genç kıza yönelik müdahalesinin ve hakaretlerinin yanlış olduğunu vurguladı.

İşte tepki çeken görüntü: