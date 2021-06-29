Şort giyen kadın sözlü saldırıya uğradı olay görüntüsü | Fikirtepe genç kıza sözlü saldırı olayı'Soyunuz kurusun!' diyerek tepki gösterdi! Şort giyen genç kıza sözlü saldırıMasterchef Dilara Türüt kimdir? | MasterChef Dilara yarışmadan neden ayrıldı?Euro 2020 son 16 Turu: İsveç – Ukrayna maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiMasterchef Uğur Taşdemir kimdir? | Uğur Taşdemir instagram hesabı nedir?İngiltere, EURO 2020'de çeyrek finale yükseldiDiyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!Dikkat çeken detay! Doğum günü partisine katılan kişilere Delta varyantı bulaştı29 Haziran 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin flaş gelişme: Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 'Soyunuz kurusun!' diyerek tepki gösterdi! Şort giyen genç kıza sözlü saldırı

'Soyunuz kurusun!' diyerek tepki gösterdi! Şort giyen genç kıza sözlü saldırı

Şebnem Tüfekçi isimli genç kız, şort giydiği için sözlü saldırıya uğradı. O ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan genç kız, "Soyunuz kurusun" notunu düştü.

Şebnem Tüfekçi adlı genç kız, şort giydiği için kendisine tepki gösteren ve sözlü saldırıda bulunan kişinin videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü esnada yanına yaklaşan şahsın, genç kıza ve babasına hakaretler yağdırdığı görüldü. Şort giydiği için Tüfekçi'ye tepki gösteren şahıs, hakaretler yağdırdı:

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Tüfekçi, videodaki şahsa, şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtirken, şahıs, "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık veriyor. Diğer yandan Tüfekçi, şort giymesine ailesinin bile karışmadığını, videodaki şahsın hiç karışma hakkı olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine şahıs, Tüfekçi ve babasına hakaret yağdırıyor.

Diğer yandan söz konusu video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, videoyu paylaşarak, şahsın genç kıza yönelik müdahalesinin ve hakaretlerinin yanlış olduğunu vurguladı.

İşte tepki çeken görüntü:

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
4
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT