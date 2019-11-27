İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sözcü Kalın'dan NATO'ya uyarı: Türkiye'nin endişeleri ciddiye alınmalı

Sözcü Kalın'dan NATO'ya uyarı: Türkiye'nin endişeleri ciddiye alınmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "NATO'daki müttefikler Türkiye'nin endişelerini ciddiye almalı" ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın'dan NATO'ya uyarı: Türkiye'nin endişeleri ciddiye alınmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hasabından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Türkiye, NATO’nun en büyük ikinci orduya sahip olan güçlü bir üyesi ve AB’ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter paylaşımı:

Etiketler :

HABERE YORUM KAT