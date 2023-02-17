Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunu? Burak Akbay'ın biyografisi

Televizyon olarak yeni yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, ne mezunudur? soruları merak ediliyor. Sizler için Burak Akbay'ın biyografisini yayınlıyoruz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunu? Burak Akbay'ın biyografisi

Daha önce Sözcü Gazetesi olarak ulusal medyada okuyucularıyla buluşan Sözcü Gazetesi, aldığı kararla televizyon kurarak, Sözcü TV olarak yeni yayın dönemiyle televizyon kanalları arasında yerini aldı. Kanalın sahibi olan Burak Akbay'ı sosyal medyadan yaparak Burak Akbay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar işte Burak Akbay'ın biyografisi

Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunu? Burak Akbay'ın biyografisi

SÖZCÜ TV'NİN SAHİBİ BURAK AKBAY KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Burak Akbay 1971, İstanbul, doğumludur. Aslen Trabzon Maçkalıdır. Türk iş insanı olan Akbay, Türkiye'deki eğitimine Maçka İlkokulu’nda başlayıp ardından Özel Dost Lisesi'nde liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimini, İngilizce ve Fransızca, Pazarlama ve İdari işletme üzerine İsviçre'de, American College of Switzerland da tamamladı.

Öğrenimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Akbay, iş hayatına İstanbul’da kurduğu ilk matbaa ile Türk ve yabancı uyruklu farklı gazetelerin baskıları ile başlayan ve ilerleyen yıllarda bir spor gazetesi ile yayıncılık hayatına giren Akbay, 2007 de Sözcü gazetesini kurmuştur. Evli ve günümüzde halen hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan Sözcü gazetesi sahibi ve yöneticisidir. Aynı zamanda Korkusuz ve AMK gazetelerinin de imtiyaz sahibidir.

Bünyesindeki medya kuruluşları

Gazete
Sözcü
AMK
Korkusuz
Gırgır

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Müteahhit Akın Öncü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Akın Öncü'nün biyografisi
Müteahhit Akın Öncü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Akın Öncü'nün biyografisi
Deniz Bayramoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...
Deniz Bayramoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...
Didem Aslan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Didem Aslan Yılmaz'ın hayatı...
Didem Aslan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Didem Aslan Yılmaz'ın hayatı...
Acun Ilıcalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı evli mi, çocukları var mı?
Acun Ilıcalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı evli mi, çocukları var mı?
Son Haberler
Federico Crescenti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Crescenti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Crescenti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Crescenti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlias Breugelmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Breugelmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlias Breugelmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Breugelmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcell Berki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Berki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcell Berki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Berki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Taildeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Taildeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Taildeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Taildeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik nereli, kaç yaşında? İşte Nazlı Çelik'in hayatı?
Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik nereli, kaç yaşında? İşte Nazlı Çelik'in hayatı?
Pelin Çift kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Pelin Çift'in hayatı...
Pelin Çift kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Pelin Çift'in hayatı...
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı...
Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı...
Haber Türk muhabiri Damla Turgutlu Soybaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Damla Turgutlu Soybaş'In biyografisi
Haber Türk muhabiri Damla Turgutlu Soybaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Damla Turgutlu Soybaş'In biyografisi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları