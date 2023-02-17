Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunu? Burak Akbay'ın biyografisi

Daha önce Sözcü Gazetesi olarak ulusal medyada okuyucularıyla buluşan Sözcü Gazetesi, aldığı kararla televizyon kurarak, Sözcü TV olarak yeni yayın dönemiyle televizyon kanalları arasında yerini aldı. Kanalın sahibi olan Burak Akbay'ı sosyal medyadan yaparak Burak Akbay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar işte Burak Akbay'ın biyografisi

SÖZCÜ TV'NİN SAHİBİ BURAK AKBAY KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Burak Akbay 1971, İstanbul, doğumludur. Aslen Trabzon Maçkalıdır. Türk iş insanı olan Akbay, Türkiye'deki eğitimine Maçka İlkokulu’nda başlayıp ardından Özel Dost Lisesi'nde liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimini, İngilizce ve Fransızca, Pazarlama ve İdari işletme üzerine İsviçre'de, American College of Switzerland da tamamladı.

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Öğrenimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Akbay, iş hayatına İstanbul’da kurduğu ilk matbaa ile Türk ve yabancı uyruklu farklı gazetelerin baskıları ile başlayan ve ilerleyen yıllarda bir spor gazetesi ile yayıncılık hayatına giren Akbay, 2007 de Sözcü gazetesini kurmuştur. Evli ve günümüzde halen hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan Sözcü gazetesi sahibi ve yöneticisidir. Aynı zamanda Korkusuz ve AMK gazetelerinin de imtiyaz sahibidir.

Bünyesindeki medya kuruluşları

Gazete

Sözcü

AMK

Korkusuz

Gırgır