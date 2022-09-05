Sözde hoca sosyal medyada infial yarattı: "Kocası onu yatağa davet ettiğinde..."

Sosyal medyada yayılan sözde hocanın sarf ettiği sözler gündeme bomba gibi düştü. Skandal videoda kadına şiddet vurgusu yapıldı. Kadınları azarlamak için sırtlarına hafifçe vurulabileceğini ya da kulaklarının çekilebileceğini dile getiren sözde hoca, bu eylemleri ayrıntılı şekilde anlattı.

'İTAAT' VE 'AİLE KAVRAMI'

"Hafifçe sırtına vurulabilir veya hafifçe kulağı çekilebilir, azarlama anlamında" ifadelerini kullanan hoca, 'itaat' ve 'aile' kavramından bahsetti.

"YATAĞINA GELMEZSE..."

"Tabii ki fıkıh kitaplarında üç şey sayar kadın için", "Birincisi namazı terk ederse, ikincisi kocası onu davet ettiğinde yatağına gelmezse, hayız ve nifaz olduğu zaman temizlenmesi için yıkanmazsa."