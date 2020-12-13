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  3. Sözleriyle polisi şaşkına çevirdi! Polislere motorla turlamayı teklif etti

Sözleriyle polisi şaşkına çevirdi! Polislere motorla turlamayı teklif etti

Bursa'da kısıtlamaya rağmen şehir merkezinde alkol içerek polise ve vatandaşlara zorluk çıkaran şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sözleriyle polisi şaşkına çevirdi! Polislere motorla turlamayı teklif etti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıkan Serkan K.(24) sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, elindeki alkol şişesiyle şehrin merkezinde alkol içip, taşkınlık yapmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlara zor anlar yaşatan Serkan K., bir süre sonra elindeki şişeyi yere fırlatarak kırdı. Açık olan iş yerlerine girip, rahatsız eden Serkan K.'nin kaldırımda yürüyen kediye tekme atmaya çalışması kameralar tarafından görüntülendi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

"GEL BİR TUR ATALIM SİZİNLE BU AKŞAM MİSAFİRİMİZSİNİZ"

Olay yerine gelen Motorize Yunus Timleri, şüpheli Serkan K.'yi durdurup üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ekmek bıçağı ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirilirken, Serkan K.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi. Karşısında yunus polislerini gören Serkan K.'nin söyledikleri, polisi bile şaşırttı. Serkan K.'nin, "Gelin motosikletle tur atalım, bu akşam misafirimsiniz sizi bırakmam. Harbiden gazeteye çıktık. Uyuşturucular zulada, bulamazsınız" demesi, kameralar tarafından görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve maske takmamak suçundan toplamda 4 bin 86 lira para cezası uygulanan Serkan K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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