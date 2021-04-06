Sözleşmeli er olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmak isteyenlere müjdeli haber MSB'den geldi. MSB sözleşmeli er alımı için başvuru detaylarını açıkladı. Peki Sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır 2022? Sözleşmeli er başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022?

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er alımı için başvurular 3 Ocak 2022 tarihi itibariyle başladı. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU EKRANI

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar;

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Herhangi bir Suç Hükümlülüğü Olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır,

Özel Şartlar;

Yaş Şartı:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar)

Eğitim Şartı:

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak