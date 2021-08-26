Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar 2021? Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne zaman yatar 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasına girdi. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler KPSS puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir. Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışarak bunun karşılında maaş hak ederler. Kadrolu öğretmenler de çalışma saatleri aynıdır. Sözleşmeli öğretmenler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmak zorundadır.

EK DERS NEDİR?

Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EKDERS ÜCRETİ NE KADAR 2021?

2022 yılı için düzenlenen toplu sözleşme görüşmelerinde memurların ve emeklilerin maşlarına yapılan zam ile beraber öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de artış yaşandı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ek ders ücretleri açıklandı. İşte o oranlar...

Ek Ders Saati Brüt Net %15 Net %20 Net %27

Gündüz 1 25,17 21,20 19,95 18,18

Gece / Hafta Sonu 1 26,97 22,72 21,38 19,49

Ders Dışı Egzersiz 1 25,17 21,20 19,95 18,18

Yüksek Lisans %5 1 26,43 22,27 20,94 19,09

Doktora %15 1 28,95 24,39 22,94 20,91

Takviye Kursu Gündüz 1 50,34 42,41 39,89 36,37

Takviye Kursu Gece 1 53,94 45, 44 42,74 38,97

Özel Eğitim %25 1 31,46 26,50 24,93 22,73

Destek Eğitim Odası %25 1 31,46 26,50 24,93 22,73

Sözleşmeli Öğretmen 1 25,17 18,21 17,13 15,61

Ücretli Öğretmen 1 25,17 21,46 20,37 18,86

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EKDERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR 2021?

Ek ders ücretleri her ayın 1'i ile 7'si arasında hesaplara yatar. Ancak bazen ayın ortasına kadar geciktiği de olur. Bunun nedeni de ek ders işlemlerinin elle giriliyor olmasıdır. Bazı evrakların zamanında yetişmemesi de işlemlerin gecikmesine ve ek ders ücretlerinin geç yatırılmasına neden olabilir.

EK DERS HESAPLAMA

Ek ders hesaplamaları yapılırken girilen toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders sayısı çıkarılarak hesaplanır. Ayrıca her 10 saat ders ve katları için de 1 saat ek ders eklenir. Bu ise dersi programlama ve hazırlık olarak eklenmektedir. 9- 20 saat derse giren öğretmen için 1 saat ek ders, 20 - 30 saat ders için 2 saat, 30 ve üzeri için 3 saat ayrıca ek ders eklenir.

Haftalık 28 saat derse giren branş öğretmeni;

28-15=13 saat ek ders

Dersi programlama ve hazırlık 2 saat ek ders

Ayrıca sorumlu olduğu sınıf var ise, 2 saat ek ders

Toplamda 13+ 2+ 2 =17 saatlik ek ders ücreti maaşa ek olarak ödenmektedir.

Sınıfı yok ise 13+ 2= 15 saatlik ek ders ücreti alır.

Bu hesaplama yöntemi ile ek ders sayısını ve hak edilen ek ödeme hesaplanabilmektedir.