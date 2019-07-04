Sözleşmeli Öğretmen sınav sonuçları | Sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! Sözleşmeli öğretmen sınav sonucu sorgulama ekranı!
Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını çok sayıda öğretmen merakla ne zaman açıklanacağını bekliyordu. MEB duyurdu, sınav sonuçları açıklandı. Peki Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! Sözleşmeli öğretmen sınav sonucu sorgulama ekranı! Detaylar haberimizde.
Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! Çok sayıda öğretmen mülkar sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu, sınav sonuçları bugün saat 18:20 itibari ile açıklandı. Peki Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! Sözleşmeli öğretmen sınav sonucu sorgulama ekranı! Detaylar haberimizde.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI!
Takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları açıklandı. Fakat saat kaçta açıklanacağı hakkında MEB'den henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.
ATAMA SONUÇLARI 9 AĞUSTOS 2019'DA
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.
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