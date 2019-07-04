Sözleşmeli Öğretmen sınav sonuçları | Sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! Çok sayıda öğretmen mülkar sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu, sınav sonuçları bugün saat 18:20 itibari ile açıklandı. Peki Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! Sözleşmeli öğretmen sınav sonucu sorgulama ekranı! Detaylar haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI!

Takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları açıklandı. Fakat saat kaçta açıklanacağı hakkında MEB'den henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

ATAMA SONUÇLARI 9 AĞUSTOS 2019'DA

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.