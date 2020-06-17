Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezleri ne zaman açıklanacak? Sınav takvimi 2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik başvuru ve atama kılavuzunu yayımladı. Binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı için sınav merkezlerinin ilan edileceği tarih araştırılmaya başlandı. Adaylar mülakat yerlerinin açıklanmasını ve ardından atamaların yapılacağı tarihleri bekliyor. İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik takvimi…

MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığ ı (MEB) tarafından 22 Haziran günü ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda sözlü sınavların 6-25 Temmuz 2020'de yapılacağı duyuruldu.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2020 sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da duyurulacak. İtirazlar ise 4-7 Ağustos'ta alınacak. İtirazların sonuçları da 10 Ağustos'ta paylaşılacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ?

Atama tercihleri 31 Ağustos-4 Eylül'de alınacak, atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 60 ALANDA OLACAK

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.