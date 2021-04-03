Sivas Zara Nüfusu 2020 - 2021 |  Zara İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Otomobil hurdaya döndü "O" ise burnu kanamadan araçtan çıktı2021 Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Yalova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)Sivas Koyulhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Koyulhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Yalova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. S&P, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "AA" olarak teyit etti

S&P, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "AA" olarak teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "AA" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

S&P, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "AA" olarak teyit etti

WASHINGTON (AA) - Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Fransa'nın uzun vadeli "AA" ve kısa vadeli "A-1+" olan talep edilmemiş (unsolicited) kredi notlarının teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu belirtilen açıklamada, görünümün Fransa'nın salgının ülke ekonomisi ve bütçesi üzerindeki olumsuz etkilerini etkin bir maliye ile para politikası müdahalesi sayesinde kontrol altına alacağı görüşünü yansıttığı aktarıldı.

FRANSA EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Açıklamada, 2020'de yüzde 8,2 küçülen Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, 2022'de yüzde 4,2, 2023'te yüzde 2 ve 2024'te yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Borçlanma maliyetleri tüm zamanların en düşük seviyelerinde seyrederken, büyük mali teşviklerin büyük bütçe açıklarına ve kamu borcunda keskin artışa yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, "Fransa'nın çeşitlendirilmiş ekonomisi, güçlü kurumları ve zamanında uygulanan konjonktür karşıtı politika önlemlerinin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) parasal desteğiyle birlikte toparlanma beklentilerini ve kademeli mali konsolidasyonu desteklediğine inanıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT