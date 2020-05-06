S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ywni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla uğraşan Türk ekonomisinin resesyona girebileceğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.

S&P, TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE BÜYÜK KREDİ NOTU BASKISIYLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye ve diğer düşük notlu gelişmekte olan ülkeler ile petrol üreticisi bazı ülkelerin koronavirüs salgını nedeniyle büyük kredi notu baskısıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.