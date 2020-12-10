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  3. SpaceX'in roketi patladı! CEO Elon Musk tebrik etti

SpaceX'in roketi patladı! CEO Elon Musk tebrik etti

SpaceX'in "Starship SN8" adlı roket prototipi Teksas'ta yapılan test esnasında patladı. Spacex'in CEO'su Musk, konuya ilgili olarak olumsuz sonuç elde edilse de istenilen veriye ulaştıklarını söyleyerek ekibini kutladı.

SpaceX'in roketi patladı! CEO Elon Musk tebrik etti

Nasa ile birlikte uzay çalışmalarında dünyaca ünlü iki marka haline gelen SpaceX'in "Starship SN8" adlı roket prototipi test sırasında patladı. Firmanın CEO'su Elon Musk her seye rağmen ekibini kutladı.

Patlama, Boca Chica test sahasında meydana geldi. SpaceX'in Mars yolculuğunda kullanılmak üzere tasarladığı roket prototipi test için fırlatıldı. Havada olduğu esnada motoru arızalanan "SN8" adlı roket iniş yaptığı anda yere çarparak infilak etti.

Spacex'in CEO'su Elon Musk, konuya ilgili olarak ise, alınan olumsuz sonuca karşın ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini tebrik etti.

SpaceX'in roketi patladı! CEO Elon Musk tebrik etti

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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