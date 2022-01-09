Spatula ne demek, TDK'ya göre Spatula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Spatula ne demek? Spatula TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi spatula kelimesi. Peki spatula ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre spatula nedir, spatula kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SPATULA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Spatula kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Spatula kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre spatula kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ev işleri, duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan, bir maddeyi kazımaya, yaymaya yarayan, küçük bir kürek veya ucu keskin olmayan, bükülebilen bir bıçak biçiminde metal, ağaç, kemik vb. maddelerden yapılmış araç

