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Spektroskopi ne demek, TDK'ya göre Spektroskopi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Spektroskopi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Spektroskopi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Spektroskopi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Spektroskopi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Spektroskopi ne demek, TDK'ya göre Spektroskopi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Spektroskopi ne demek? Spektroskopi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi spektroskopi kelimesi. Peki spektroskopi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre spektroskopi nedir, spektroskopi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SPEKTROSKOPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Spektroskopi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Spektroskopi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre spektroskopi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tayf ölçümü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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