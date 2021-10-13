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Spekülasyon ne demek, TDK'ya göre Spekülasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Spekülasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Spekülasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Spekülasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Spekülasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Spekülasyon ne demek, TDK'ya göre Spekülasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Spekülasyon ne demek? Spekülasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi spekülasyon kelimesi. Peki spekülasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre spekülasyon nedir, spekülasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SPEKÜLASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Spekülasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Spekülasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre spekülasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vurgunculuk
- Saptırma
- Kurgu

SPEKÜLASYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bulgur fiyatları üzerine korkunç bir spekülasyona girişmişlerdi.
- Matematik aksiyomları andıran deminki kesin sözlerinde, şimdi birer spekülasyon esnekliği hissolunuyordu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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