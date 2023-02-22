Spencer Bassey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spencer Bassey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spencer Bassey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Spencer Bassey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Spencer Bassey 1 Ocak 1994 tarihinde Oron şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Spencer Bassey Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Spencer Bassey'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Spencer Bassey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Spencer Bassey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Lobi Stars
1 Mayıs 2021 yılında Dakkada FC
Spencer Bassey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Spencer Bassey şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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