Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sphiwe Mahlangu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sphiwe Mahlangu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sphiwe Mahlangu 9 Nisan 1995 tarihinde Mpumalanga şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sphiwe Prince Mahlangu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sphiwe Mahlangu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sphiwe Mahlangu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Sphiwe Mahlangu'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sphiwe Mahlangu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sphiwe Mahlangu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sphiwe Mahlangu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sphiwe Mahlangu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Highlands Park

22 Eylül 2020 yılında TS Galaxy FC

Sphiwe Mahlangu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sphiwe Mahlangu şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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