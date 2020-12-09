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  3. Spider-Man 3 filminin oyuncu kadrosu açıkladı! Eski oyuncular transfer edildi

Spider-Man 3 filminin oyuncu kadrosu açıkladı! Eski oyuncular transfer edildi

Sony ve Disney ortaklığında, Tom Holland'ın başrolünü üstlendiği Spider-Man 3 kadrosunda yer alması için Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Emma Stone görüşmeler sonucu resmi olarak açıklandı.

Spider-Man 3 filminin oyuncu kadrosu açıkladı! Eski oyuncular transfer edildi

Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı Spider-Man 3'ten yeni gelişmeler resmi olarak açıklandı. Jon Watts'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna oturacağı filmin oyuncu kadrosuna eski Spider-Man oyuncu kadrosunda yer alan Tobey Maguire, Andrew Garfield ve filmdeki partnerleri Kirsten Dunst ile Emma Stone katıldı. Spider-Man 3'ten gelen bu haberin ardından film, en çok beklenen süper kahraman yapımları arasında bir numaraya yükseldi.

SPİDER- MAN 3 DEV KADRO İLE ÇEKİLECEK

The Amazing Spider-Man 2'den hatırladığımız Electro karakterine hayat veren Jamie Foxx ve 2000'lerin başında çekilen orijinal Spider-Man üçlemesinin Octopus'u Alfred Molina'yı Spider-Man 3'ye göreceğimiz kesinleşmişti. Şimdi ise Üç farklı Spider-Man serisinin üç farklı yıldızını ve partnerlerini bir arada göreceğimiz duyuruldu. Söylenenlere göre Andrew Garfield kesin olarak anlaşma imzaladı; ancak Tobey Maguire henüz görüşme aşamasında.

Spider-Man 3 filminin oyuncu kadrosu açıkladı! Eski oyuncular transfer edildi

Aynı zamanda Doctor Strange ve dolayısıyla Benedict Cumberbatch'i Spider-Man 3'te Tom Holland'ın yanında olacak. İkili, filmin kötü adamı Electro'nun peşine düşecek. Zendaya ve Jacob Batalon da Spider-Man serisinde yer almaya devam edecek. Holland'lı Spider-Man filmleri üçüncü filmin ardından Marvel ile olan yolculuğuna son verecek. Sony, kendi Marvel evrenini yaratma aşamasında olduğu için karakter de yoluna Sony ile devam edeceği açıklandı.

Spider-Man 3'ü 17 Aralık 2021'de sinemaseverler ile olması planlanıyor...

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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