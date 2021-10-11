Spontane ne demek, TDK'ya göre Spontane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Spontane ne demek? Spontane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi spontane kelimesi. Peki spontane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre spontane nedir, spontane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SPONTANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Spontane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Spontane kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre spontane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlık

- Kendiliğinden



SPONTANE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Spontane çeviri.

