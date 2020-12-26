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Spor camiası yasta: NBA'nın efsane ismi KC Jones hayatını kaybetti!

Boston Celtics yetkilileri tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones'un hayatını kaybettiği duyuruldu.

Spor camiası yasta: NBA'nın efsane ismi KC Jones hayatını kaybetti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones, yaşamını yitirdi. Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Jones'un 88 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ligde 1960'lı yıllara damga vuran Celtics'in kadrosunda yer alan Jones, takımıyla oyunculuk kariyerinde 8 NBA şampiyonluğu yaşamıştı. Oyun kurucu olarak görev yapan Jones, 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları'nda da ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanmıştı.

Celtics'i 1983-1988 yıllarında çalıştıran Jones, başantrenör olarak iki şampiyonluk elde etmişti.

KC Jones kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü?| Basketbolcu KC Jones hayatıKC Jones kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü?| Basketbolcu KC Jones hayatı

Basketbolda efsaneleşmiş isimlerin bulunduğu "Basketball Hall of Fame"de (Şöhretler Müzesi) yer alan Jones'un 25 numaralı forması ise 1967'de Boston Celtics tarafından emekli edilmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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