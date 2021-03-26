Spor merkezinde dehşet! 220 kilo kaldırmaya çalışan sporcunun göğüs kası kemiğinden koptu

Vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Ryan Crowley, spor salonunda 220 kilogram Bench Press'i kaldırmayı denerken dehşeti yaşadı. Ağırlığı kaldırdığı sırada göğüs kası yırtılan sporcu apar topar hastaneye kaldırıldı.

''GÖĞÜS KASLARIM RESMEN KEMİĞİMDEN KOPTU''

Dubai'de ameliyata giren Crowley'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan sporcu "Bunun olduğuna inanamıyorum göğüs kaslarım resmen kemiğimden koptu. Ameliyat sadece 1 saat olacaktı ama maalesef 4 saat sürdü. Tendonların kemiğe bağlanma yerlerinden ayrılıp kopması nedeniyle yeniden bir yapılandırma söz konusuydu.Tendonu kemikten sonra kası da tendondan kopardım. Doktor ayrıca, kemiklerim çok yoğun olduğu için tendonu takarken bazı sorunlar yaşadı, kemiklerim tendonu yeniden takmak için kullanılan aletleri kırdı. Ancak şimdilerde iyileşiyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"İLTİHAP ÇUVALI GİBİYİM"

Dinlenmeye çekilen genç sporcu Crowley, hala ağrılarının olduğunu belirterek, "Tüm vücudum ayak parmaklarımdan ellerime kadar şişmiş. Karnım aşırı derecede şişmiş ve kelimenin tam anlamıyla hareket ettikçe sallanan bir sıvı var. İltihap çuvalı gibiyim. Ama yeniden kısa sürede toparlanıp oraya tekrar gideceğim." şeklinde konuştu.