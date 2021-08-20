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  3. Spor salonundaki protein tozu yüzünden felç kaldı denilmişti! Gencin raporundaki detay dikkat çekti!

Spor salonundaki protein tozu yüzünden felç kaldı denilmişti! Gencin raporundaki detay dikkat çekti!

Geçtiğimiz günlerde Adana'da kilo alma hedefiyle gittiği spor salonu tarafından, kendisine önerilen protein tozunu içtiği için felç kaldığı söylenen gencin hikayesi ortaya çıktı. Günde 5 kilogram protein tozu içtiği belirlenen gencin hastanede yapılan tetkiklere göre de aşırı protein tozu kullanımından bu hale geldiği öğrenildi.

Spor salonundaki protein tozu yüzünden felç kaldı denilmişti! Gencin raporundaki detay dikkat çekti!

Askerlik hayaliyle kilo almak için spor salonuna yazılan 19 yaşındaki  Hüseyin Ömer Uğurludoğan isimli genç, salondaki hocalarının tavsiyesi üzerine protein tozu kullanmaya başladı. Daha sonra fenalaşan genç bir süre sonra ise, yatağa bağımlı hale geldi. Uğurludoğan'ın babaannesi salondaki hocaları suçlarken, ailenin hastaneye verdiği rapordaki sözleri gencin durumunu açıklığa kavuşturdu.

AŞIRI PROTEİN KULLANIMI BELİRLENDİ

10 Temmuz günü konuşma bozukluğu ve yürüme güçlüğü şikayetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvuran genç. buradaki tüm tedavilere rağmen, bir süre sonra felç kaldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Hüseyin Ömer Uğurludoğan'ın aşırı protein tozu kullanmaktan felç kaldığı tespit edildi.

Hüseyin Ömer Uğurludoğan'ın konuşma bozukluğu ve yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvurduğu dönemde ailesi tarafından doktorlara anlatılanlar ise ortaya çıktı.

Spor salonunun önerdiği protein tozunu içtikten sonra felç kaldığı söylenen gencin raporundaki ilginç detay!

GÜNDE 5 KİLOGRAM PROTEİN TOZU KULLANMIŞ

Aileden tarafından anlatılana göre Uğurludoğan, hastaneye başvurulmadan 3 hafta önce vücut geliştirme salonuna gitmeye başlamış. İki hafta önce günde yaklaşık 5 kilogram protein tozu kullanan genç1 hafta önce ise kalp çarpıntısı yaşamaya başlamış. Daha sonra 15 dakikada bir vücudunu soğutma amacıyla duş almış. Başından aşağı soğuk su dökerek ateşini dengelemeye çalışmış. Yüzünde kızarıklık oluşmaya başlayan gençte, daha sonra yürüme ve konuşmada güçlük yaşamaya başlamış. Hastaneye yatışından bir gün önce Adana Şehir Hastanesi'nde çekilen MR'da bilateral bazal gangliyonda ve mezensefalonda difüzyon kısıtlığı izlenmemiş.

Spor salonunun önerdiği protein tozunu içtikten sonra felç kaldığı söylenen gencin raporundaki ilginç detay!

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