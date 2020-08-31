D-Smart bünyesinde yayın Spor Smart kanalının frekans bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. The Land Of Legends Cup turnuvasının yayıncısı olan D-Smart, maçların Spor Smart kanalında yayınlanacağını duyurmuştu. Bunun üzerine frekans bilgilerine ulaşmak isteyen taraftarlar, Spor Smart kanalını araştırıyor.

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Spor Smart kanalının frenaks bilgileri şöyle:

Frekans: 12188

Polarizasyon: V- Dikey

Kapsama: Batı

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

SPOR SMART NASIL İZLENİR?

Spor Smart kanalına ulaşmak için öncelikle D-Smart üyeliği satın almalısınız. D-Smart bünyesinde yayın yapan Spor Smart kanalını, şifresiz izlemek mümkün değil. D-Smart üyeliği bulunan kullanıcılar, Spor Smart'a 77. kanaldan ulaşabilirler.

beIN SPORTS HABER HD Uydu frekansı 2019 (şifresiz)

beIN SPORTS HABER HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan beIN SPORTS HABER HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: beIN SPORTS HABER HD

Uydu: Türksat

Frekans: 12378

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon:H - Yatay TR

FEC: 3/4

beIN SPORTS HABER HD Nasıl İzlerim?

beIN SPORTS HABER HD kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdır.