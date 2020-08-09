Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Spor spikeri spikerlerinden Emre Gönlüşen, hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören başarılı spikerden kötü haber geldi. Yapılan açıklamada Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

beIN Sports Program Müdürü Murat Caner yaptığı açıklamada,"Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim." dedi.

Emre Gönlüşen kimdir? Ne kanseri? Kaç yaşında neden öldü?

Öte yandan Gönlüşen'in ölümü spor ve basın camiasında derin üzüntüye sebep oldu.

SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada,"Spor spikeri Emre Gönlüşen’in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum’a Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Başarılı spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Trabzonspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Spor spikeri Emre Gönlüşen’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gönlüşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, spor camiasına ve beIN SPORT’a başsağlığı dileriz. "