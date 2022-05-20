Spor Toto 1.Lig: Balıkesirspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Balıkesirspor – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BALIKESİRSPOR – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Balıkesirspor - Eyüpspor maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ömer Tolga Göldibi yönetecek. Göldibi'nin yardımcılıklarını Murat Temel ve Suat Güz yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports Max 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.