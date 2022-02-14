Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Boluspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan İstanbulspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: İSTANBULSPOR – BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor – Boluspor maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: İSTANBULSPOR – BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor – Boluspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: İSTANBULSPOR – BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor – Boluspor maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Murat Şener yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Demokrat Özgür Güneş görev alacak.