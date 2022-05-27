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Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor 3 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig Play Off rövanş maçında Bandırmaspor evinde konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 yenerek finale yükselen taraf oldu.

Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor 3 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk. 88 Cüneyt Köz), Kerim Avcı (Dk. 84 Bentley), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Caner Cavlun, Osmajic (Dk. 46 Beykan Şimşek), Levent Ayçiçek (Dk. 67 Süleyman Luş)

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Mezague, Dibba, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Sedikida), Timur Temeltaş (Dk. 58 Bekir Yılmaz), Geouveia, Taşkın İlter (Dk. 66 Umut Bulut), Bülent Uzun (Dk. 85 Enes Keskin), Ahmet Ildız (Dk. 85 Mete Kaan Demir), Cenk Ahmet Alkılıç

Goller: Dk. 4 Keny (Penaltıdan), Dk. 45 Alpay Koldaş, Dk.58 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 18 Umut Bulut, Dk. 60 Taşkın İlter, Dk. 71 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Dk.90+7 Mezague (Eyüpspor), Dk. 36 Keny, Dk. 37 Caner Cavlun, Dk. 65 Levent Ayçiçek, Dk. 84 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

(AA)

Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor 3 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor 3 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor 3 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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