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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikstür 2021- 2022 | Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman ?

Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Riva'da yapılan kura çekimiyle yeni sezonun startı verilmiş oldu. Maçların tarihlerinin belli olduğu fikstür çekimi sonucunda sporseverler "Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman ?" sorusunu sormaya başladı. İşte Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikstür 2021- 2022

Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikstür 2021- 2022 | Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman ?

Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunda fikstürün belirlenmesi için Riva'da kura çekimi gerçekleştirildi. 20 takımın yer alacağı Spor Toto Süper Lig'de takımlar 38 maç oynayacak. Kura çekimi sonucunda merakla beklenen Beşiktaş'ın yeni sezon fikstürü ve derbi tarihleri de belli oldu. İşte Beşiktaş'ın fikstürü...

SPOR TOTO SÜPER LİG BEŞİKTAŞ'IN DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN 2021 - 2022?

10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

29. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

31. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

36. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikstür 2021- 2022 | Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman ?

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