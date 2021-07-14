Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikstür 2021- 2022 | Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman ? Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Riva'da yapılan kura çekimiyle yeni sezonun startı verilmiş oldu. Maçların tarihlerinin belli olduğu fikstür çekimi sonucunda sporseverler "Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman ?" sorusunu sormaya başladı. İşte Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikstür 2021- 2022

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Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunda fikstürün belirlenmesi için Riva'da kura çekimi gerçekleştirildi. 20 takımın yer alacağı Spor Toto Süper Lig'de takımlar 38 maç oynayacak. Kura çekimi sonucunda merakla beklenen Beşiktaş'ın yeni sezon fikstürü ve derbi tarihleri de belli oldu. İşte Beşiktaş'ın fikstürü... SPOR TOTO SÜPER LİG BEŞİKTAŞ'IN DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN 2021 - 2022? 10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray 12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor 17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş 29. hafta: Galatasaray-Beşiktaş 31. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş 36. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe süper lig fikstürderbi