Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Hatayspor – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Çaykur Rizespor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Çaykur Rizespor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.