Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçları hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte 4 günlük liste...
Liglere verilen milli aradan sonra Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 8. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
İşte Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri:
18 Ekim 2019 Cuma
20:30 Galatasaray - Sivasspor (Ali Palabıyık)
19 Ekim 2019 Cumartesi
15:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Abdülkadir Bitigen)
17:30 Trabzonspor - Gaziantep (Özgür Yankaya)
17:30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
20:00 Ankatagücü - Beşiktaş (Ali Şansalan)
20 Ekim 2019 Pazar
14:00 Kayserispor - Kasımpaşa
16:30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19:00 Denizlispor - Fenerbahçe
21 Ekim 2019 Pazartesi
20:00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor
Etiketler : spor toto süper lig, Hakem
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