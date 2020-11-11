Sputnik V aşısı ile ilgili açıklama: 'Koronavirüse karşı yüzde 92 başarılı'
Rusya'dan Sputnik V aşısına ilişkin yapılan açıklamada aşılanan 10 bin gönüllüde aşının etkinlik oranın yüzde 92 olduğu belirtildi.
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısının sonuçları açıklandı.
SPUTNİK-V AŞISININ ETKİNLİK ORANI: YÜZDE 92
Sputnik-V koronavirüs aşısının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere ilişkin yapılan açıklamada Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu ifade edildi.
Gönüllüler üzerinde yapılan ilk klinik sonuçlarından bahsedilirken testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği ilaç seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıklandı.