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  3. Sputnik V aşısı ile ilgili açıklama: 'Koronavirüse karşı yüzde 92 başarılı'

Sputnik V aşısı ile ilgili açıklama: 'Koronavirüse karşı yüzde 92 başarılı'

Rusya'dan Sputnik V aşısına ilişkin yapılan açıklamada aşılanan 10 bin gönüllüde aşının etkinlik oranın yüzde 92 olduğu belirtildi.

Sputnik V aşısı ile ilgili açıklama: 'Koronavirüse karşı yüzde 92 başarılı'

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısının sonuçları açıklandı.

SPUTNİK-V AŞISININ ETKİNLİK ORANI: YÜZDE 92

Sputnik-V koronavirüs aşısının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere ilişkin yapılan açıklamada Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu ifade edildi.

Gönüllüler üzerinde yapılan ilk klinik sonuçlarından bahsedilirken testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği ilaç seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıklandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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