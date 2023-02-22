Spyros Chatzikyriakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Chatzikyriakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Chatzikyriakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Spyros Chatzikyriakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Spyros Chatzikyriakos 12 Ekim 2004 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Χατζηκυριάκος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Spyros Chatzikyriakos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Spyros Chatzikyriakos'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Spyros Chatzikyriakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Spyros Chatzikyriakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Kallithea U19
1 Temmuz 2020 yılında Fostiras U19
1 Temmuz 2021 yılında Fostiras
1 Temmuz 2022 yılında AEK Atina B
Spyros Chatzikyriakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Spyros Chatzikyriakos şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.
Spyros Chatzikyriakos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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