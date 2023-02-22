Spyros Fourlanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Fourlanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spyros Fourlanos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Spyros Fourlanos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Spyros Fourlanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Fourlanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spyros Fourlanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Fourlanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Fourlanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spyros Fourlanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spyros Fourlanos 19 Kasım 1993 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Φουρλάνος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spyros Fourlanos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OIS yapmaktadır. Spyros Fourlanos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Spyros Fourlanos'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Spyros Fourlanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spyros Fourlanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Spyros Fourlanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spyros Fourlanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2013 yılında Club Brugge

1 Ocak 2014 yılında AEL Kalloni

30 Haziran 2014 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2014 yılında Panionios

15 Ocak 2015 yılında Panachaiki

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

17 Kasım 2015 yılında Sonnenhof-Gr.

29 Nisan 2016 yılında Kulüpsüz

28 Ağustos 2016 yılında AO Chania

25 Ağustos 2017 yılında Panachaiki

10 Eylül 2019 yılında Ionikos Nikeas

2 Şubat 2022 yılında Ast. Vlachioti

18 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo

Spyros Fourlanos kimdir

Spyros Fourlanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spyros Fourlanos şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Spyros Fourlanos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Spyros Fourlanos nereli

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