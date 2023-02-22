Spyros Glynos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Glynos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Glynos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spyros Glynos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spyros Glynos 2 Aralık 1997 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Γλυνός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spyros Glynos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Spyros Glynos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Spyros Glynos'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Spyros Glynos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spyros Glynos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Spyros Glynos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spyros Glynos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2017 yılında Panionios

22 Ocak 2018 yılında GS Kallithea

30 Haziran 2018 yılında Panionios

18 Eylül 2018 yılında Diagoras

30 Haziran 2020 yılında Panionios

3 Ağustos 2020 yılında AE Larisa

Spyros Glynos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spyros Glynos şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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