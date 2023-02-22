Spyros Gougoudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Gougoudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spyros Gougoudis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Spyros Gougoudis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Spyros Gougoudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Gougoudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spyros Gougoudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Gougoudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Gougoudis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spyros Gougoudis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spyros Gougoudis 17 Nisan 1989 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Γκουγκούδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spyros Gougoudis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Spyros Gougoudis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Spyros Gougoudis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Spyros Gougoudis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spyros Gougoudis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Spyros Gougoudis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spyros Gougoudis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Anag. Karditsas

25 Temmuz 2015 yılında Olymp. Volou

30 Ocak 2016 yılında Anag. Karditsas

1 Temmuz 2016 yılında Atromitos Athen

9 Ağustos 2017 yılında Apollon Pontou

9 Temmuz 2018 yılında AO Trikala

12 Eylül 2019 yılında Aspropyrgos

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2020 yılında Anag. Karditsas

2 Eylül 2022 yılında Iraklis Larisas

Spyros Gougoudis kimdir

Spyros Gougoudis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spyros Gougoudis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Spyros Gougoudis nereli

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