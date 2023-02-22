Spyros Kostopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Kostopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Kostopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spyros Kostopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spyros Kostopoulos 27 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Κωστόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spyros Kostopoulos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Spyros Kostopoulos'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Spyros Kostopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spyros Kostopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Spyros Kostopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spyros Kostopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2018 yılında Palliniakos

18 Temmuz 2019 yılında Korinthos 2006

8 Ocak 2020 yılında AS Rodos

9 Temmuz 2020 yılında AS Santorinis

1 Temmuz 2021 yılında GS Ilioupolis

Spyros Kostopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spyros Kostopoulos şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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