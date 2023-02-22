Spyros Natsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Natsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Natsos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spyros Natsos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spyros Natsos 9 Haziran 1998 tarihinde Preveza şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Νάτσος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spyros Natsos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Spyros Natsos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Spyros Natsos'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Spyros Natsos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spyros Natsos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Spyros Natsos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spyros Natsos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2015 yılında Atromitos Athen

4 Temmuz 2022 yılında Panserraikos

Spyros Natsos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spyros Natsos şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Spyros Natsos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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